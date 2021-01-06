Сегодня, в канун Рождества, театр «Эрмитаж» приглашает туляков посетить праздничные мероприятия, которые состоятся в центре города. Гостей ждут специальные программы, ярмарки, игры, выступления артистов, подарки и многое другое.С 13:00 до 15:00 на большой сцене Казанской набережной состоится интерактивная программа «Путешествие в Рождество». Зрителей ждёт весёлая ярмарка, игры и пляски и, конечно, рождественская сказка.С 17:00 до 18:00 пройдёт «Мандариновый сочельник». В предпраздничный вечер любой случайный прохожий сможет получить рождественский подарок в награду за креативное поздравление или праздничное приветствие.Встретить «мандариновые команды» можно в следующих местах Тулы:- пр. Ленина, между ул. Советская и ул. Каминского (нечётная сторона);- площадь Ленина у Гостиного Двора;- от фонтана на Крестовоздвиженской пл. до пам. Городовому;- Казанская набережная.В 19:00 на большой сцене Казанской набережной зрителям будет представлен премьерный спектакль «Щелкунчик».