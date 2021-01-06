Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в период новогодних праздников продолжаются мониторинговые мероприятия по соблюдению «противоковидных» мер на объектах.Так, с начала 2021 года были проверены 44 предприятия, включая организации продовольственной и непродовольственной торговли, торговые центры, учреждения культуры, общепит, гостиницы и др.В результате в отношении 4-х ответственных лиц ООО «Тульская чайная» (г. Тула), ИП Кузина (г. Тула), ООО «Лель» (г. Донской), ИП Шишкин (г. Щекино) за выявленные нарушения по несоблюдению в полном объеме мер в период новой коронавирусной инфекции были возбуждены дела об административном правонарушении.