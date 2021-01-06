6 января парк «Патриот» в Туле приглашает гостей на концертную программу «Зима по-тульски».Для гостей выступят вокальные и фольклорные коллективы, состоится силовое и огненное шоу и пройдет акция «Бенгальский огонек». А все желающие смогут сделать фотографии в специально оборудованной фотозоне.К новогодним праздникам парк «Патриот» подготовил онлайн-программу, которая включает в себя мастер-классы, видеоуроки, занятия и эстафеты. Принять участие в мероприятиях можно в социальных сетях: https://vk.com/parkpatriottula, https://www.instagram.com/parkpatriottulaНачало мероприятий в 15:00.