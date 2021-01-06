На новогодних выходных в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города.Сегодня, 6 января, за порядком проследит заместитель начальника главного управления по Привокзальному территориальному округу по жизнеобеспечению Алексей Мазуров.Дежурные по округам:Дежурные по округам:Центральный округ – заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству Дмитрий Городничев;Зареченский округ – заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству Александр Сивунов;Привокзальный округ – заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству Игорь Ватулин;Пролетарский округ – заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству Максим Колычев;Советский округ – заместитель начальника главного управления по социальной политике Ольга Мальцева.По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).