В Тульской области с 15 ноября 2020 года начался осенне-зимний сезон охоты на пушных животных, который продлится до 28 февраля 2021. Вместе с тем охота на копытных животных продлена по 10 января 2021. Отмечается, что в этот период браконьеры особенно активны.С 1 января 2021 года появились новые правила охоты на пушных животных. Теперь разрушение плотин и хаток для установки самоловов, а также раскопка нор для оказания помощи собакам, находящимся в норе, разрешена лишь частично. Охота на волка, лисицу, енотовидную собаку может проходить в любые сроки при наличии разрешения на добычу любого вида животного, но при условии, что охотнику все эти в виды животных вписаны в разрешение на добычу.В соответствии с этим сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы при поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области провели профилактические беседы с охотниками, которые направленны на предупреждение и пресечение нарушений в сфере охоты и оборота оружия.Такие профилактические мероприятия в регионе проводятся на системной основе.