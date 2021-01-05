В Тульской области продолжает сохраняться метеопредупреждение. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона на дорогах местами гололедица и туман видимостью 200-700 м.В связи со сложившимися сложными погодными условиями ГУ МЧС Тульской области напоминает тулякам о необходимости соблюдения правил личной безопасности и обращается с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах, а также соблюдать рекомендации, чтобы избежать неприятных ситуаций.В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону \\"01\\" или с мобильного – \\"112\\", \\"101\\".