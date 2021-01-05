Сегодня, 5 января, в Туле продолжают проводиться работы по вывозу снега вдоль магистральных дорог и на территориях парковочных пространств.Так, в ночь с 4 на 5 января был организован вывоз снега с ул. Октябрьской (от М. Горького до ул. Пузакова – 2 стороны), Зареченского моста (сторона трамвайных путей), Казанской набережной, ул. Металлистов, ул. Советской (от Красноармейского проспекта до Зареченского моста – 2 стороны), пр. Ленина (от ул. Пушкинской до Первомайской).Днем вывоз снега осуществлялся с проезжей части на ул. Октябрьской. Аналогичные работы проводятся на проспекте Ленина. На Казанской набережной днем порядок наводили в ручном режиме.Работы ведутся и в сельских поселениях Ленинского района. Так, на ул. Максима Горького продолжают убирать снег с проезжей части и парковочного пространства. В настоящее время улично-дорожная сеть Тулы приведена в нормативное состояние.Кроме того, в территориальных округах ежедневно выполняются работы по сбору мусора, веток, шин, опиловке деревьев, удалению поросли, уборке детских площадок, территорий вокруг контейнерных площадок, проводится обработка территорий противогололедными материалами, осуществляется ликвидация стихийных свалок, удаление незаконной рекламы и др.