В Туле 5 января на ул. М. Горького сотрудники экипажа ДПС заметили иномарку, движущуюся по странной траектории. Инспекторы предположили, что управлять автомобилем может водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и подали ему сигнал об остановке. Однако мужчина проигнорировал требование и продолжил движение. Экипаж с проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом последовал за ним, при этом неоднократно требуя водителя остановиться.На пересечении улиц Пузакова и Дульной, пытаясь скрыться от инспекторов, водитель Skoda Oktavia не справился с управлением и врезался в препятствие, псле чего иномарка опрокинулась.При дальнейшем разбирательстве стало установлено, что за рулем автомобиля находился 33-летний мужчина. В отношении него был составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния».