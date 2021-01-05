На новогодних выходных в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города.Сегодня, 5 января, за порядком проследит начальник главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев.Дежурные по округам:Центральный округ – начальник главного управления Александр Корнеичев;Зареченский округ – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Татьяна Горшкова;Привокзальный округ – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Алексей Мазуров;Пролетарский округ – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Артур Поляков;Советский округ – заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Елена Комарова.По всем возникшим вопросам жители областной столицы могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).