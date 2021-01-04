Сегодня утром, 4 января, деятельность коммунальщиков раскритиковали на заседании городского оперштаба. Активность МКУ «Сервисный центр города Тулы» и «Спецавтохозяйства» очевидно повысилась сразу же после обеда.Днем продолжился вывоз снега с проезжей части на проспекте Ленина – от Генерала Маргелова до Пушкинской. Ведется расчистка и вывоз снежных куч с обочин дорог и городских парковок. «Спецавтохозяйство» задействовало 25 единиц КДМ, 7 – МТЗ, два автогрейдера.С учетом того, что в город приходит сибирский циклон, велика вероятность резкого похолодания в ближайшие дни, а, соответственно, тогда снег придется не просто счищать, а долбить ломом.