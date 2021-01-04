Для Татьяны и Александра Шадыри – это первый ребенок. Мальчик весом 3600 граммов и ростом 52 см родился в 5 часов утра. Супруги - военные медики, работают в 39-м отдельном медицинском отряде воздушно-десантных войск.Алексей Эрк вручил подарочный набор, отметив, в частности:- Первого января в вашей семье произошло настоящее новогоднее чудо. Вдвойне приятно, что это произошло в семье медицинских работников. Желаю малышу расти здоровым, способным и счастливым, а вашей семье – взаимопонимания, счастья любви.Кстати, в ночь на 1 января в регионе родились 8 детей - 6 мальчиков и 2 девочки.