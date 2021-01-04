ДТП произошло в 17.30 в селе Иевлево Богородицкого района Тульской области. 32-летний водитель «Volkswagen Jetta», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Однако от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, за что заработал еще и штраф по ст. 12.26 КоАП РФ РФ.