Сразу несколько нарушений обнаружились в одном из остановленных автомобилей – за рулем его сидела женщина в состоянии алкогольного опьянения, рядом - ее супруг, который и передал ей управление, поскольку сам был тоже пьян. В салоне также находился и их несовершеннолетний не пристегнутый ремнем безопасности ребенок.На женщину составлено два протокола об административных правонарушениях по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состояния опьянения» и «Нарушение требований к перевозке детей». Также протокол был составлен на ее супруга по статье «Передача управление транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».