\\"Уважаемые участники дорожного движения! От имени сотрудников Госавтоинспекции Тульской области и от меня лично примите искренние поздравления с Новым Годом!С каждым годом растет число автомобилей на дорогах Тульской области. И все более очевидной становится первостепенность сохранения жизни и здоровья людей на дорогах. Успех в решении этой задачи во многом зависит не только от профессионализма и оперативности Госавтоинспекции, но, прежде всего, от отношения участников движения друг к другу.Перед нами новые задачи и планы, которые должны продолжить и приумножить нынешние достижения. Самой эффективной и плодотворной помощью от Вас является соблюдение Правил дорожного движения! Доброго здоровья, радости, мира, благополучия, семейного тепла и уюта, отличного настроения Вам и Вашим близким и безаварийных новогодних праздничных дней!\\"