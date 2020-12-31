30 декабря в 22:00 на 1-ом километре дороги «подъезд к населенному пункту Болохово» от автодороги «Тула – Новомосковск» Киреевского района женщина, управляя автомобилем «Chery Tiggo», по предварительной информации, совершила столкновение с автомобилем «Volkswagen Polo», под управлением молодого человека 26 лет.В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель автомобиля «Chery», водитель автомобиля «Volkswagen» и его пассажиры — мужчина 38 лет и женщина 41 года, они получили различные травмы и были госпитализированы.