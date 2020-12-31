30 декабря в 21:40 на 4-ом километре дороги «подъезд к населенному пункту Орловка» Куркинского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0.206 мг/л), управлял автомобилем «Kia Sorento».По предварительной информации, он не справился с управлением и съехал в придорожный кювет. В результате ДТП водитель получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.Госавтоинспекция города Тулы в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит не только штраф от 30 до 300 тысяч рублей, но и лишение свободы и права занимать определенные должности.