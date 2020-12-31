Коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации региона в период новогодних каникул будут работать в круглосуточном режиме. В случае возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения жители могут круглосуточно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу своего муниципалитета.Их телефоны:г. Алексин -8(48753)4-18-49Арсеньевский район -8(48733)2-14-10Белевский район -8(48742)4-20-12Богородицкий район -8(48761)2-34-45Веневский район - 8(48745)2-39-18Воловский район -8(48768)2-18-81г. Донской -8(48746)5-96-06Дубенский район -8(48732)2-12-82г. Ефремов - 8(48741)6-09-11Заокский район - 8(48734)2-81-72Каменский район -8(48744)2-16-58Кимовский район -8(48735)5-25-70Киреевский район -8(48754)6-11-24Куркинский район -8(48743)5-12-33г. Новомосковск -8(48762)3-43-49п. Новогуровский -8(48753)7-92-17Одоевский район -8(48736)4-10-52Плавский район -8(48752)2-14-48;6 46-10п. Славный -8(48733)5-45-65Суворовский район -8(48763)2-48-59Тепло-Огаревский район - 8(48755)2-12-91г. Тула -8(4872)47-20-37;47-20-34Узловский район -8(48731)6-36-05;6-47-10Чернский район -8(48756)2-14-30 ;5-00-97Щекинский район -8(48751)5-66-56;5-43 45Ясногорский район -8(48766)2-15-62