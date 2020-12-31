43-летний житель города Щекино признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».В суде установлено, что вечером 21 октября житель Щекино совершил нападение на незнакомую ему женщину: он повредил ей ушные раковины, сумев сорвать серьгу только с одного уха. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.Суд приговорил злоумышленника к одному году шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Приговор суда в законную силу не вступил.