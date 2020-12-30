Прокуратура Ясногорского района Тульской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя.В ходе следствия установлено, что в период с 2013 по 2015 год мужчина, занимая должность главы муниципального образования Иваньковское Ясногорского района, приобрел в свою пользу 36 земельных участков. Он заключил с подставными лицами договоры купли-продажи участков по льготной цене.Тем самым бывший чиновник причинил ущерб администрации муниципального образования на сумму 43 миллиона рублей.Суд приговорил злоумышленника к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.