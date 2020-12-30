Летом текущего года 53-летний Валерий К. и 43-летняя Надежда К. отправились в Белевский район Тульской области, чтобы посетить находящийся там мужской монастырь. Однако в дорогу супруги зачем-то захватили кувалду, ножовку, монтировки, домкрат и другие инструменты.До монастыря они так и не доехали, а вот до бесхозных железнодорожных путей добрались. Супруги свернули в лес, где с помощью привезенных с собой инструментов, демонтировали части неэксплуатируемого железнодорожного пути.Завершить преступление не удалось: их задержали сотрудники транспортной полиции. Вину в содеянном злоумышленники не признали и не раскаялись. Ущерб, который они причинили своими действиями, составил 3 тысячи рублей.Суд назначил Валерию К. и Надежде К. наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.