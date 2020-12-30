МЧС предупреждает, что утром в Тульской области ожидается туман до первой половины дня с видимостью 200-700 м.Туман - одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к гражданам с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.Чтобы избежать неприятностей в пути, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций.Прежде всего — обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным – снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.Фото: tula.mk.ru