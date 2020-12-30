Запрещенную посылку, в которой были 9 мобильных телефонов и комплектующих к ним, перехватили рядом с исправительной колонией у одного из жителей Тульской области. Он хотел перебросить телефоны через ограждение колонии, чтобы доставить их получателям.При досмотре задержанного в полимерном пакете сотрудники ИК-4 обнаружили и изъяли 9 мобильных телефонов, 3 зарядных устройства и 1 сим-карту. По данному инциденту составили протокол.Сейчас ведется проверка, устанавливаются те, кто может быть причастен к происшествию.