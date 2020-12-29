За прошедшие сутки на территории Тульской области произошли 11 ДТП, в которых 4 человека погибли и 10 ранены.Все они произошли в темное время суток. Погибшие пешеходы не имели на одежде светоотражающих элементов.Пешеход является самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Большинство ДТП с их участием происходит по причине нарушения правил перехода проезжих частей дорог и не использования световозвращающих элементов одежды в темное время суток.Кроме того, Тульская Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части.