Несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции, новогодний салют взмоет в небо Тулы.Большой праздничный фейерверк начнется в ночь с 31 декабря на 1 января в 00.10.А вот самостоятельно запускать фейерверки во дворах и на улицах не стоит — за это можно получить и штраф. Стоит помнить, что, несмотря на 139 отведенных для этого специально оборудованных площадок по области, в самой Туле «законной» признана только одна - на улице Железнодорожной в Зареченском округе.