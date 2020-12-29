С 30 декабря Филиал Исторического музея на ул. Металлистов снова откроется для посетителей в преображенном новогоднем стиле. Внутри помещения всех ждет большая праздничная елка.Парадный фасад бывшего дома купцов Белолипецких и вход со стороны Казанской набережной также теперь оформлены в новогоднем стиле. Это первый Новый год, который встречает первый филиал Исторического музея в городе оружейников.Кроме выставки посетителей ожидают тематические программы «Новый год со Львом и Единорогом» и «Как в старину Новый год отмечали».