По предварительным данным, 46-летний неработающий ранее судимый мужчина демонтировал пять уличных грязеприемных решеток с целью сдачи их в металлолом. Все решетки были похищены возле домов по улице Хворостухина в Пролетарском округе, где поблизости он сам и проживает.После того, как сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении кражи и задержали его, мужчина во всем признался. В результате возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, проверяется причастность подозреваемого к аналогичным деяниям на других улицах города. Судьба сворованных решеток неизвестна.