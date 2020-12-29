МЧС предупреждает, что в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 29 декабря на территории Тульской области ожидается усиление ветра южного направления с порывами 12-17 м/с.Будьте бдительны и соблюдайте правила безопасности. При сильном порывистом ветре не паркуйте машину рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями, обходите шаткие строения, находясь на улице.Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения! В случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону \\"01\\" или с мобильного – \\"112\\", \\"101\\".