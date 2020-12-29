Статистический портал составил рейтинг самых высоких елок России, установленных в ноябре и декабре 2020 года.На первом месте расположилась елка в Красноярске — 55 метров. Далее следует Екатеринбург (50 метров) и Грозный (40 метров).Тула со своей 32-метровой елью на восьмом месте. Такая же по высоте новогодняя красавица есть в Барнауле и Махачкале.Топ-10 замыкает Владивосток. У них на Центральной площади стоит 30-метровая новогодняя елка.Отдельный рейтинг составили для самых высоких праздничных живых елей. В топ-3 вошли елки в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге.