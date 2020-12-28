В нынешнем сезоне на катке одновременно смогут находиться не более 150 человек. Поэтому была введена билетная система — треть можно получить на входе, две трети — забронировать онлайн. Все совершенно бесплатно, и служит исключительно для ограничения числа посетителей.Время начала сеансов в рабочие дни: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 20.00. В пятницу, субботу и праздничные дни добавляется еще один вечерний сеанс - в 22.00. Время нахождения на льду 1 час 15 минут.Так же в целях защиты от коронавирусной инфекции, расширена площадь пункта проката. Установлены лавочки для переобувания и снаружи. Войти в помещение проката можно только в маске и только после прохождения термометрии.