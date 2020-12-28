В гипермаркетах «Магнит» на Сойфера,18а и «Selgros» были выявлены нарушения санитарного законодательства: в торговом зале не соблюдалась социальная дистанция, отсутствовала специальная разметка. Кроме того, не проводилась дезинфекция и контроль за использованием средств индивидуальной защиты посетителей: масок и антисептиков. Также временно приостановлена деятельность четырех магазинов сети «Красное и белое». Сегодня, 28 декабря, состоится суд, на котором назначат наказание: либо приостановление деятельности на 90 суток, либо штраф до 500 тысяч рублей. После устранения нарушений магазины смогут восстановить свою деятельность.