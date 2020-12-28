В Щекинском районе из камеры хранения в супермаркете украли туалетную бумагу. В преступлении подозревается представительница цыганского этноса.По предварительной информации, злоумышленница украла вещи из камеры хранения в супермаркете. Женщина имела подобранный к замку ключ и, дождавшись, когда посетительница, оставившая вещи, уйдет в торговый зал, открыла ячейку и забрала оставленную сумку. Таким образом злоумышленница украла продукты, туалетную бумагу и новогоднюю пиротехнику. Полицейские вычислили личность женщины по камерам видеонаблюдения. Ей оказалась 60-летняя ранее судимая представительница цыганского этноса. Она призналась. В настоящее время полиция ведет расследование уголовного дела по статье «Кража».