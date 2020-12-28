Завтра, 29 декабря, часть Тулы останется без электроэнергии. Это связано с проведением работ в подстанциях, а также с обрезкой деревьев, перетяжкой проводов и т. п.Так, с 9:00 до 18:00 электричества не будет в домах по следующим адресам:ул. Советская 25/13, 27, 31, 33, 33/8;ул. Революции 5, 5-а, 3;ул. Ф. Энгельса 6;ул. Оружейная, 23;ул. Макаренко, 19 к. 2;ул. Чаплыгина, 1, 3, 5;ул. Приупская, 20, 21, 21-а, 22;ул. Волкова, 2-а;ул. Декабристов, 141-175, 178-а, 147-а;ул. Комарова, 50,52;ул. Планировочная, 1-8;ул. Белинского, 86, 89, 91;ул. Джамбула, 10-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 17-а, 28-а;ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.);ул. 1-я Лучевая, 7, 9, 11;ул. 1-я Зеркальная, 1-12;ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.).