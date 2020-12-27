Детский сад открылся в густонаселенном микрорайоне на улице Кауля и приписан к центру образования № 19.Необходимость нового здания возникла в связи с увеличением численности жителей микрорайона и с наличием большого количества молодых семей, имеющих детей в возрасте до 7 лет. Уже на этой неделе детский сад принял первых ребятишек – две группы по 25 человек.В ближайшее время будут организованы еще пять детских садов подобного типа в районе улиц Революции, Промышленного проезда, Зеленстроя, в поселке Молодежный, микрорайоне «Петровский квартал». Таким образом предполагается ликвидировать существующую очередь в дошкольные детские учреждения.