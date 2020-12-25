Догхантер в Тульской области расстрелял собаку: ему грозит тюрьма.Накануне, 24 декабря, в Алексине охотник на собак расстрелял мирную дворняжку на автозаправке. Это происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения - она же и показала, что животное не было агрессивным.Сотрудники полиции установили личность мужчины. Им оказался 53-летний местный житель. Предположительно, бродячих животных он отстреливал и раньше из своего оружия, которое имел легально.Сейчас мужчина доставлен в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», идет расследование.