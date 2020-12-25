В Туле массово проверят водителей автомобилей каршеринга. Необходимость этого продиктована большим количеством аварий и различных нарушений правил дорожного движения именно теми автолюбителями, кто пользуется данным типом аренды машины. Большое количество таких нарушений составляет вождение в пьяном виде.Ожидается, что такие массовые проверки будут проходить в регионе в новогодние праздники.На данный момент сотрудники ГИБДД уже проверили водителей таких арендованных машин в Туле. Одному из автолюбителей выписали административный протокол за вождение в нетрезвом