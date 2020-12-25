Тула встала в пробках из-за метели. С самого утра наблюдается затруднение движения по центральным и ключевым транспортным улицам города.В настоящее время пробки сохраняются на улице Советской, Красноармейском проспекте, на проспекте Ленина от ТулГу до Калужского шоссе, на улицах Мосина и Демонстрации, в Пролетарском районе на Ложевой, Марата, Степанова и Кирова, на Оборонной, Рязанской и Демидовской плотине, также проезд осложнен на Восточном обводе.Отчасти это связано с несколькими ДТП в городе, а также с работой снегоуборочной техники.