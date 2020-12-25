В Тульской области двое парней крали аккумуляторы из припаркованных автомобилей. Так они «работали» на территории нескольких районов региона.По предварительной информации следствия, двое молодых злоумышленников совершили несколько краж аккумуляторов из припаркованных во дворах отечественных машин, вскрывая их капоты. После молодые люди пытались их продать. Такую деятельность они развили по меньшей мере в Скуратовском микрорайоне Тулы и в Киреевском районе области — сейчас уже известно о 7 подобных случаях.Полицейские в ходе расследования вычислили злоумышленников, которыми оказались два парня 18-ти и 20-ти лет, проживающие в Щекинском районе. В совершенных преступлениях они признались. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.