За продажу ножа житель Тульской области заплатит крупный штраф. Приговор по уголовному делу по статье «Незаконный сбыт холодного оружия» вынес Донской городской суд.Как было установлено в ходе судебного следствия, летом 2017 года 26-летний юноша нашел нож во время прогулки в лесу в Калужской области. Находка ему понравилась, и он оставил ее себе.В сентябре 2020 года мужчина решил продать найденный нож с надписью «Кизляр», так как у него возникли финансовые трудности. Объявление о продаже он выложил в интернете на одной из популярных площадок. Свой нож юноша продал на железнодорожной станции Узловая неизвестному мужчине. Вскоре после этого он был задержан сотрудниками линейной транспортной полиции.Суд приговорил молодого человека к штрафу в размере 12 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.