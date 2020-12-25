Сегодня, 25 декабря, Тулу засыпало снегом. Из-за этого весь центр города встал в пробках. По данным Яндекс. Карт в настоящее время затруднено движение на улице Советской, на Пролетарском и Зареченском мостах, в Пролетарском районе на улицах Ложевая (в обе стороны), Калинина, Каракозова и Кирова, а также на Демидовской плотине.Плотный поток машин также на улице Староникитской (до Рязанской), Первомайской, особенно на подъезде к проспекту Ленина, в центре на самом проспекте до улицы Каминского, а также на Рязанской, в Городском переулке и на Болдина недалеко от автовокзала.