25 декабря будет плановое отключение электроэнергии на ряде улиц Тулы. В это время будут проводиться работы в подстанциях, также обрежут деревья.Так, электричества не будет с 9:00 до 18:00 в домах по адресам:Мясново: ул. Кабакова, 73, 75, 77-а, 79 (Киоск), 79-а (Киоск); ул. М. Жукова, 14-г, 14-в (Киоск); ул. Полюсная, 16; ул. Тихмянова, 13, 15; Парашютный пр-зд, 38, 38-а; 12-й пр-зд, 24п. Косая Гора: ул. Советская, 39-47 (нечётн.), 51; ул. Металлургов, 29-53 (нечётн.), 46-54 (чётн.), 50-а; ул. Прогресса, 35, 37ул. Фрунзе, 20, 22, 24; ул. Первомайская, 30ул. Н. Руднева, 28, 28-а, 30, 32, 63, 63-а, 65, 65-а,ул. Ложевая, 1-26; ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.); ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 80-а, 50-аул. Токарева, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78-б; Промышленный пр-зд, 22, 24, 26, 28, 30, 32