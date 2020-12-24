26 декабря в Туле будут ловить нетрезвых водителей на пересечении улиц Октябрьская и Демидовская плотина с 21:00 до 23:00 часов. Проверки водителей всех транспортных средств будут массовыми.Напоминаем, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения предписан штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение водителю грозит уже уголовное наказание со штрафом от 200 до 300, лишением свободы до двух лет или назначением исправительных работ до 480 часов. Водительские права забираются всегда, вне зависимости от назначенного наказания.