Количество водителей в состоянии алкогольного опьянения легкой, средней или даже тяжелой степени не уменьшается, а это провоцирует различные аварии, порой с самыми серьезными последствиями.Сотрудники тульской Госавтоинспекции просят жителей региона не молчать и сообщать о таких пьяных водителях, если они попадаются на глаза. Это можно сделать по следующим телефонам:- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-58-07- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 \\"Крым\\" и М-4 \\"Дон\\"): 32-32-53 или 32-32-54