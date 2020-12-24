В Тульской области двое парней украли велосипед из подъезда. Инцидент случился в Новомосковске.По предварительной информации, велосипед находился в подъезде со свободным доступом: там его на ночь оставлял его владелец. В одно прекрасное утро он его не обнаружил и обратился в полицию.Сотрудники местного УМВД вычислили и задержали подозреваемых. Ими оказались 22-летний не работающий ранее судимый местный житель и его подельник. Их задержали для дальнейшего разбирательства. Возможно, что эти же самые граждане причастны и к другим подобным кражам в городе.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».