В Богородицке при расчистке местного пруда под воду ушёл трактор. Это на фото запечатлели горожане и поделились им в соцсетях.По словам очевидцев, технику пригнали для того, чтобы расчистить каток на части водоёма«Площадку расчистили, а выбраться не удалось», - прокомментировал это автор фотографииПокататься на этом пруду жителям города в ближайшее время вряд ли удастся. Спасатели ещё раз напоминают жителям Тульской области, что естественные водоёмы опасны для зимних развлечений. Кто автор этой идеи - остаётся неизвестным.