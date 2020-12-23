В Белеве осудили жителя Калужской области за убийство с разбоем. Приговор по уголовному делу вынес местный районный суд.Как было установлено в ходе судебного следствия, в апреле 2000 года 26-летний на тот момент мужчина приехал в Белев, намереваясь совершить разбойное нападение и убийство. Зайдя в один из магазинов города, он, в отсутствие других покупателей, нанес 63-летней продавщице удар молотком по голове, прибавив к этому множественные удары ножом.От полученных травм пенсионерка скончалась на месте преступления. Тогда злоумышленник похитил из магазина бытовую технику и товары на сумму более 5 000 рублей и скрылся.Обвинению удалось убедить суд в том, что невозможно освободить виновного от ответственности за давностью дела. Калужанина приговорили к 15 годам исправительной колонии строгого режима.