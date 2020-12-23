Под Тулой в теплице музея-усадьбы «Ясная Поляна» зацвел аморфофаллус – необычное растение, называемое также «трупный цветок». Цветки аморфофаллуса очень неприятно пахнут — почти как тухлое мясо, но этот аромат и привлекает насекомых для опыления.То, что растение зацвело в декабре — необычно, отмечают биологи. Обычно он цветет в феврале — начале марта.Аморфофаллус — тиипичное равнинное растение, растет в тропических и субтропических зонах, от Западной Африки до тихоокеанских островов. Его клубни используют в японской кухне для приготовления супов или тушеных блюд; из аморфофаллуса делают муку для лапши и готовят тофу. Также растение используется в качестве сырья для изготовления диабетических продуктов.