В Туле осудили уроженца Азербайджана за пропаганду экстремизма. Приговор по уголовному делу вынес Пролетарский районный суд.В судебном следствии было установлено, что ранее судимый мужчина вел аккаунт в приложении TikTok, в котором рассказывал о своем пребывании в тюрьме. Блогер успел набрать более 10 тысяч подписчиков, когда правоохранители обратили внимание на содержание материалов, которые он выкладывал.В итоге аккаунт с тематикой одной из запрещенных в России экстремистских организаций был удален. Сам же уроженец Азербайджана был оштрафован на тысячу рублей.Напомним, что приложение TikTok сейчас особенно популярно у молодежи, причем 43% его пользователей — это дети и подростки.