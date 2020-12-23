Пьяный туляк обругал сотрудника полиции грубой нецензурной бранью. Уголовное дело рассмотрел местный районный суд.Как было установлено в ходе судебного следствия, в октябре 2020 года 35-летний житель Тулы, будучи пьян, находился около бара в Пролетарском районе города Тулы и совершил там мелкое хулиганство. Сотрудники бара вызвали полицию.Когда полицейский попытался выяснить все обстоятельства случившегося у самого подсудимого, тот в ответ обругал его грубой нецензурной бранью, задев его личность.Суд назначил хулигану 300 часов обязательных работ, а также курс принудительного лечения от наркомании в социально-реабилитационном учреждении.