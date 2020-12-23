В Тульской области в ДТП с грузовиком погибла 39-летняя женщина. Авария случилась вечером во вторник в Веневском районе.По предварительной информации, 22 декабря около 17:10 на шоссе в Веневском районе 24-летний молодой человек, будучи за рулем Lada 112, не справился с управлением. Машина вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком Man TGS с полуприцепом, за рулем которого был 46-летний мужчина.В результате аварии водитель «Лады» получил различные повреждения, его отвезли в больницу. К сожалению, 39-летняя пассажирка отечественного автомобиля скончалась на месте происшествия от полученных травм.