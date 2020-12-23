Сотрудники полиции в Богородицке Тульской области установили подозреваемого в поджоге автомобиля. Пожар был зафиксирован в ночное время во дворе одного из домов районного центра.По предварительной версии следствия, 21-летний житель Богородицка поджог автомобиль «Хайм» своему родственнику из мести. Увидев, что его машина сгорела, 29-летний владелец мужчина обратился в полицию.Сотрудники районного МВД установили факт поджога и предположили, что это может быть связано со ссорой, что и подтвердилось в дальнейшем. Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».